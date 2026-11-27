На Всероссийском форуме поддержки гражданских инициатив сторонников «Единой России» обсуждены конкретные предложения по развитию некоммерческого сектора и гражданского общества, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе партии.

В их числе – проект федеральной стратегии развития некоммерческого сектора до 2036 года, а также меры по снижению административной нагрузки на НКО.

Секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что с партией сотрудничают более 11 тысяч некоммерческих организаций, а сторонники направили свыше 500 тысяч предложений. По его словам, многие из них уже превращаются в законодательные решения: продлены на десять лет пониженные тарифы страховых взносов для СОНКО, повышен порог обязательного аудита до 5 млн рублей, учреждён День памяти жертв геноцида советского народа – 19 апреля.

По итогам форума принята резолюция о совместной с Минэкономразвития России разработке федеральной стратегии развития сектора СОНКО до 2036 года.

«Партнёрские некоммерческие организации и гражданские активисты каждый день участвуют в решении задач, которые являются приоритетами «Единой России» и государственной политики в целом. Вместе мы быстрее выявляем проблемы людей и находим самые эффективные решения», – подчеркнул Владимир Якушев.

Он в том числе добавил, что такая совместная работа позволяет оперативно реагировать на запросы граждан и воплощать их в реальные проекты.