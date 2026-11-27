На конкурс она представила практику «Библиотечный марафон: пять дней открытий и книжных чудес». Идея в том, чтобы развивать у младших школьников читательскую грамотность через игру и творчество: пять дней ребята проходят литературные викторины и квизы, делают закладки и иллюстрации к книгам, пишут аннотации и соревнуются в конкурсе чтецов. Задания подкреплены книжными жетонами, которые можно обменять на призы.

Отбор был серьезным: в финал вышли специалисты из 59 регионов.

Как отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль, эксперты смотрели не только на оригинальность практик, но и на то, отвечают ли они интересам современных школьников, помогают ли вовлекать детей в чтение и делать библиотеку пространством для общения и творчества. Важным критерием стала и возможность применять решения в других образовательных организациях.

На подготовку у конкурсантов ушло два месяца: они оформляли авторские практики о развитии библиотечных пространств и популяризации чтения, а итогом стала онлайн-защита перед экспертами. Финальные испытания пройдут в декабре в Москве на II Международном форуме школьных библиотекарей – участникам предстоит решать практические кейсы из реальной профессиональной жизни. Победителями станут 15 человек: им вручат наборы техники для школьных библиотек и книги от «Просвещения».

Конкурс проводится по поручению президента Владимира Путина.

Всего оргкомитет получил более двух тысяч заявок, а участники провели почти три тысячи мероприятий с участием около 39 тысяч школьников. Партнер конкурса, издательство «Русское слово-учебник», подготовил для финалистов сертификат на видеолекции и набор полиграфии с методическими рекомендациями.