Почти 9 млрд рублей – столько составят контракты псковских предприятий с белорусскими партнерами за 2024-2026 годы с учетом планов до конца года. Такую цифру на XII заседании Рабочей группы назвал губернатор Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Встреча прошла под председательством губернатора и заместителя премьер-министра Беларуси Натальи Петкевич. Год для сотрудничества выдался насыщенным: в мае прошло заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, в августе – Дни Витебской области. «Эта активность дает результат», – отметил Михаил Ведерников.

За девять месяцев текущего гола товарооборот с Беларусью вырос на 7,8%, доля республики во внешней торговле области – с 18,8 до 21,6%. Хорошо, по словам губернатора, прибавил и агропром: в этом году псковские аграрии приобрели 42 единицы белорусской техники – больше, чем за два предыдущих года в сумме.

В промышленности примером кооперации стал «Титан-Полимер», с 2023 года получающий сырье от «Могилевхимволокна».

Отдельные позиции псковского экспорта выросли кратно: электрические машины и оборудование – в три раза, изделия из пластмассы и меди – в два.