Дорожные службы Псковской области получили новое пескоразбрасывающее оборудование – оно предназначено для распределения противогололедных материалов. Закупил его «Псковавтодор». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Конструкция бункера модульная и быстросъемная: чтобы установить или снять его, не нужен кран, а крепление подходит под штатные самосвалы.

Благодаря этому дорожная техника быстрее готовится к работе.

Главное инженерное решение – стенки из композита вместо привычной стали. Противогололедные материалы агрессивны и ускоряют износ металла, а композит обладает повышенной конструкционной жесткостью, низким коэффициентом абразивного износа, химической инертностью к агрессивным средам и стойкостью при отрицательных температурах. В результате оборудование служит дольше и не требует дополнительных антикоррозийных обработок.

С начала текущего года году в эксплуатацию ввели шесть единиц такой техники, еще одна единица в стадии закупки. Все оборудование произведено в России – это поддержка отечественного производителя и импортозамещение.