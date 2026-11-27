Жителям деревни Осиновичи в Псковском муниципальном округе стал доступнее и безопаснее путь домой: мост через реку Олешенка открыт после капитального ремонта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Переправа находится на нулевом километре дороги Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино. Работы шли по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Новый мост длиной 26,10 погонных метра собран из двух гофрированных металлических арок.

Подрядчик уложил асфальтобетон на самом мосту и на подходах к нему, сделал водоотвод с проезжей части и смонтировал новые барьерные ограждения.

«Обновленный мост – это более комфортный и безопасный путь для людей», – отметил начальник участка Игорь Родионов. Он добавил, что рад видеть результат своей работы и улучшение транспортной доступности для жителей деревни.

На ремонт из федерального бюджета направили 134 млн рублей.