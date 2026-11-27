Въезд в Пушкинские Горы заметно преобразился: в этом году здесь установили стелу «Пушкинские Горы», провели субботники, благоустроили территорию у домов на Совхозном переулке – работы там продолжатся и в следующем году. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова в своем канале в мессенджере MAX.

По ее словам, в текущем году особое внимание уделили именно территории, которая является въездом в Пушкинские Горы. Помимо благоустройства у домов на Совхозном переулке и установки въездной стелы, здесь прошли субботники.

Финальным аккордом года, как отметила Оксана Филиппова, стал монтаж новых фонарей на въезде на улицу Аэродромная. Освещение не только улучшило видимость и повысило безопасность, но и изменило облик пространства, сделав его комфортнее.

Глава района подчеркнула, что все эти изменения – комплексные. Они стали возможны благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», средствам муниципального бюджета и туристического налога, который с этого года поступает в муниципальный бюджет, а также поддержке района со стороны руководства Псковавтодора.