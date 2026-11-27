Школьная библиотека в Пушкинских Горах пополнилась девятью редкими изданиями – их передал Государственный музей-заповедник «Михайловское». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Книги для Пушкиногорской средней школы имени А.С. Пушкина подобрали по темам русской истории и культуры, этнографии, путешествий и биографий известных соотечественников. Как уточнили в заповеднике, среди них – «Великий незнакомец. Русский крестьянин в XVIII-XX веках» Виктора Бердинского и «Афанасий Никитин: паломничество за три моря» Сергея Кутейникова, «Гений места» Ирины Опимах.

Отдельного внимания заслуживают две работы. Книга Геннадия Коваленко «Русские и шведы от Рюрика до Ленина» показывает, как складывались отношения двух соседних народов на протяжении веков. А труд Владимира Богданова «Вперед к прошлому, или Познавательная археография» доказывает: знакомство с историей через архивные документы, которые кажутся скучными, может быть по-настоящему увлекательным.