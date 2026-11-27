Ремонт на котельной №20 в Пскове идет без остановки теплоснабжения: здесь началась третья очередь замены конвективной части котлового оборудования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковских тепловых сетей.

Сложность в том, что работы ведутся на действующем объекте. Котельная останавливается лишь на две недели в году – на плановое обслуживание сетей и энергоустановок, а в остальное время круглогодично подает горячую воду многочисленным абонентам. Поэтому и распил котла, который в компании называют самой зрелищной частью работ, потребует ювелирной аккуратности.

Сейчас специалисты «раздевают» второй по счету котел размером с трехэтажный дом: снята часть стальной обшивки, обнажив изоляционные материалы, защищающие персонал от перегрева, демонтировано навесное оборудование.

Этот агрегат ранее был паровым, но его перевели в водогрейный режим – обратный переход невозможен из-за различий в конструкции, зато водогрейный вариант экономичнее, поскольку греет воду, а не пар, и не требует затратной водоподготовки.