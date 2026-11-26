Бывшая жена жителя Невеля получила от него более 349 тысяч рублей – деньги взыскали судебные приставы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области. Ипотечную квартиру мужчина купил до брака.

Часть кредита после свадьбы погасили материнским капиталом супруги. После развода он попытался выселить бывшую жену, но суд отказал: раз в покупке участвовали государственные деньги, он должен был выделить доли всем членам семьи.

По данным ведомства, доли по 1/11 получили бывшая супруга, их общий сын и ее дочь от первого брака. Мужчину также обязали вернуть экс-жене половину денежных средств, которые семья тратила на его личный ипотечный кредит в браке.

Должник не исполнил решение в срок, и приставы применили меры: взыскали исполнительский сбор более 25 тысяч рублей, запретили выезд за границу и регистрационные действия с машинами, а также списали деньги со счетов.

Только после этого женщина получила всю сумму.