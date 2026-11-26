Два снегохода «Буран», баня, гараж и хозяйственная постройка сгорели при ночном пожаре в деревне Ветвенник Гдовского округа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Сигнал о возгорании на улице Школьной поступил ночью в четверг, 26 ноября.

По данным пресс-службы, огонь удалось остановить, не дав ему перекинуться на жилье: спасены два жилых дома и еще одна баня. Согласно предварительным данным, причиной стало короткое замыкание и аварийный режим работы электросетей.

Тушением занимались шесть огнеборцев и две единицы спецтехники.