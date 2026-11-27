Водителям, которые планируют поездки через перекресток улиц Юбилейной и Кузбасской Дивизии, стоит учесть ремонт светофора – он начнется 28 ноября в 09:00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Когда именно работы завершатся, не уточняется: регулировать движение будут до полного окончания ремонта светофорного объекта.

На время работ водителей просят проезжать перекресток по установленным дорожным знакам и руководствоваться Правилами дорожного движения. Кроме того, в администрации Пскова советуют учитывать ремонт при планировании маршрута.