Два жителя Псковской области – 18 и 37 лет – попали под электропоезд на перегоне в Ленинградской области. Один из них погиб, второй госпитализирован. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Трагедия произошла на 41 км 8 пикета перегона «Гатчина-Варшавская-Верево».

Мужчины шли вдоль путей совсем близко к приближающемуся составу. Машинист включил звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но расстояние было слишком малым – наезда избежать не удалось, людей задело по касательной. Один из пострадавших получил травмы, несовместимые с жизнью.

Движение поездов из-за происшествия не задерживалось.

Проверку ведут сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте – они устанавливают все обстоятельства случившегося.