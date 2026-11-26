Фрагмент старинного витражного стекла, найденный на территории Старого рынка в Пскове, покажут на выставке археологических находок текущего года. Об этом «Псковской правде» сообщали в Археологическом центра Псковской области.

Археологи нашли его в культурных слоях XVI-XVII веков. Сейчас Археологический центр Псковской области формирует экспозицию и отбирает для нее предметы.

Отметим, выставка по итогам сезона откроется в Пскове с 14 по 20 декабря в актовом зале Археологического центра. Вход свободный, но нужна предварительная запись. А 10-12 декабря в краеведческой библиотеке пройдет цикл лекций об археологии.