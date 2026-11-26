Новый Кикоинский класс начал работу в школе Барановичей – в запуске участвовали преподаватели ПсковГУ, сообщили «Псковской правде» в пресс‑службе вуза.

Начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приёма обучающихся Псковского государственного университета Дмитрий Лобарёв обратил внимание на то, что такие Кикоинские объединяют инициативных ребят и педагогов: здесь разные науки соединяются, а знания сразу проверяются практикой.

Мастер‑классы была выстроены вокруг темы «Физические основы хронометрии. Время в природе». Для пятиклассников раскрывали, как время управляет миром; шестиклассники изучали часовые пояса и разные типы часов; семиклассники разбирались в водяных и маятниковых часах. Старшеклассники закрепили навыки в исследовательском проекте «Изготовление плота» и познакомились с «Атомным проектом».

С 2019 года проект «Кикоинские классы» вырос до 18 классов в четырёх школах двух стран, в нём участвуют более 450 школьников. В рамках программы ребята комплексно осваивают естественные науки и учатся решать прикладные задачи.

Псковский госуниверситет развивает партнёрство с Республикой Беларусь, чтобы помогать школьникам раньше знакомиться с исследовательской работой.