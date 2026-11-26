Капитальный ремонт продолжается в Опочецкой районной библиотеке имени А.С. Пушкина. Об этом глава Опочецкого района Юрий Ильин сообщил в своем официальном канале в национальном мессенджере MAX.

По его словам, в текущем году в учреждении культуры уже смонтировали новую кровлю, установили входную группу, обновили систему отопления и провели электромонтажные работы. Ход ремонта глава округа обсудил с подрядчиком.

Юрий Ильин отметил, что работы рассчитаны на 2026-2027 годы и идут по президентскому национальному проекту «Семья» и дизайн-проекту проектного офиса министерства культуры Псковской области. Библиотека вошла в число семи объектов культуры, которые обновляют в этом году. В планах – отремонтировать фасад, полы, стены и потолки, заменить инженерные коммуникации.