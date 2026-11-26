Псковская область достигла целевого показателя по обеспеченности жильем, который президент Владимир Путин поставил к 2030 году, – 33 квадратных метра на человека. На сегодняшний день этот показатель в регионе составляет 39,3 квадратных метра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

По оценке правительства, регион достиг наивысших результатов. Высокие показатели отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что нацпроект «Инфраструктура для жизни» направлен на комплексное улучшение качества жизни людей, а центральный элемент этой работы – жилищное строительство.

«Причем ключевой вопрос – не само количество квадратных метров, а обеспеченность граждан жильем. Напомню, Президентом поставлена задача к 2030 году увеличить этот показатель до 33 кв. м на человека. Мы шаг за шагом идем к достижению этой цели, несмотря на все сложности. Так, на сегодня показателя 2030 года по обеспеченности жильем достигли 30 регионов. Это те субъекты, которые ведут системную работу и губернаторы которых уделяют этому вопросу личное внимание», – прокомментировал Марат Хуснуллин.

Заместитель председателя правительства России отметил, что заделы по вводу жилья, комплексному развитию территорий и расселению аварийных домов позволяют рассчитывать на выполнение всех показателей нацпроекта к 2030 году.