Утечка теплоносителя у дома №60 на Юбилейной в Пскове устранена специалистами Псковских тепловых сетей. Об этом «Псковской правде» сообщили на предприятии.
Утечка теплоносителя у дома №60 на Юбилейной в Пскове устранена специалистами Псковских тепловых сетей. Об этом «Псковской правде» сообщили на предприятии.
Локализовать повреждение удалось с помощью корреляционного течеискателя.
Датчики зафиксировали микровибрации, а система вычислила точное место утечки. Благодаря высокой точности прибора земляные работы ограничились небольшой зоной во дворе – масштабного вскрытия территории, в частности, не потребовалось.
Повреждение было зафиксировано на стыке трубопровода. Установлено, что причиной стал естественный износ металла и уплотнителя из‑за длительной эксплуатации.
Участок заменён, сварные соединения проверены, узел утеплён.
После плавного пуска система работает в штатном режиме.
Чтобы свести к минимуму неудобства для жителей, диспетчеры координировали взаимодействие с городскими службами и управляющими компаниями.