Утечка теплоносителя у дома №60 на Юбилейной в Пскове устранена специалистами Псковских тепловых сетей. Об этом «Псковской правде» сообщили на предприятии.

Локализовать повреждение удалось с помощью корреляционного течеискателя.

Датчики зафиксировали микровибрации, а система вычислила точное место утечки. Благодаря высокой точности прибора земляные работы ограничились небольшой зоной во дворе – масштабного вскрытия территории, в частности, не потребовалось.

Повреждение было зафиксировано на стыке трубопровода. Установлено, что причиной стал естественный износ металла и уплотнителя из‑за длительной эксплуатации.

Участок заменён, сварные соединения проверены, узел утеплён.

После плавного пуска система работает в штатном режиме.

Чтобы свести к минимуму неудобства для жителей, диспетчеры координировали взаимодействие с городскими службами и управляющими компаниями.