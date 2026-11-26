Четыре попытки тайно провезти валюту пресекли сотрудники Псковской таможни за неделю – общая сумма задержанных средств превышает в эквиваленте 1 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Все случаи произошли в пунктах пропуска на границе. В Убылинке жительница Германии, которая ехала в Россию на легковом автомобиле, спрятала в нижнем белье 67 банкнот различного номинала на 4 290 евро. В Бурачках пассажирка рейсового автобуса из Германии пыталась провезти 2 330 евро в нижнем белье. Она объяснила, что просто забыла достать деньги. В Шумилкино женщина-пешеход не задекларировала 29 купюр на 700 евро, спрятав их под верхней одеждой.

Там же у пешехода из Латвии, следовавшего из России, нашли пакет с двумя тысячами евро, который располагался в ботинке.

Все нарушители, как уточнили в управлении, признали вину.

По каждому факту возбуждены дела по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля). Максимальная санкция – штраф в трехкратном размере стоимости предметов правонарушения и их конфискация.