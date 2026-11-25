Карантин из-за ОРВИ введен в школах и детских садах Псковской области: закрыты шесть классов в шести школах и две группы в двух детских садах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

За неделю, с 16 по 22 ноября, в Псковской области зарегистрировали 3617 случаев ОРВИ. Больше половины заболевших – дети до 14 лет, на них пришлось 63,2%. В Пскове за тот же период выявили 1526 случаев, или 42,2% от общего числа по региону.

Госпитализация потребовалась 41 человеку с симптомами ОРВИ. Специалисты продолжают исследовать циркулирующие вирусы: преобладают возбудители негриппозной этиологии, но зарегистрированы и два случая гриппа.

Роспотребнадзор следит за заболеваемостью на еженедельной основе.