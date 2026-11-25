Более 83 тысяч человек каждый день ездят на автобусах Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX.

За пять лет автобусный парк Псковской области заметно обновился: перевозчики получили 342 новые машины, а общий парк вырос почти на 70%.

По словам главы региона, этот масштаб обеспечивают тысячи специалистов – от водителей и кондукторов до диспетчеров, кассиров и инженеров.

Губернатор отметил, что работа транспорта не всегда заметна, но именно от нее зависит привычная жизнь. «Когда система отлажена как часы, не задумываешься, сколько людей стоит за этим ритмом», – подчеркнул Михаил Ведерников.

На мероприятии он вручил отличившимся работникам отрасли заслуженные награды.