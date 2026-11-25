Прогулка по праздничному Пскову станет интереснее: в городе готовят рождественский маршрут, в котором соединятся вертепы у храмов, сувенирные магазины и рестораны с особым меню. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 24 ноября, рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, пишет ПАИ.

Возле храмов в городском центре Псковская епархия обустроит тематические зоны в формате вертепов. В маршрут войдут и сувенирные магазины – там предложат продукцию под брендом «Рождество начинается здесь». Еще одна точка притяжения – рестораны, для которых разрабатывают специальное праздничное меню.

Рецепты для него ищут по деревням Псковской области, привлекая сельские дома культуры как хранителей местных кулинарных традиций. Собранные блюда обсудят с рестораторами и включат в рождественское меню кафе и ресторанов.

Украсит программу традиционное шествие – в нем примут участие не менее 600 человек из творческих коллективов Псковской области. По словам Ольги Тимофеевой, в текущем году его хотят сделать масштабнее и провести по новому маршруту: через парк Строителей и украшенные мосты к рождественской ярмарке в Финском парке.