Трехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа многоквартирного дома в деревне Тямша Псковского района – сейчас он находится в больнице, где ему оказывают помощь. Об этом «Псковской правде» сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Сообщение о происшествии поступило 24 ноября. По данному факту Псковский межрайонный следственный отдел организовал процессуальную проверку.

По предварительным данным, ребенок остался в комнате один, без присмотра взрослых. Он забрался на окно, оборудованное москитной сеткой, и выпал.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.