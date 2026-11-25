Бюджет Псковской области на 2027 год и плановый период стал главной темой заседаний профильных комитетов Законодательного Собрания региона – они прошли накануне предстоящей первой «бюджетной» сессии. Об этом сообщил председатель парламента Борис Елкин в своем официальном канале в мессенджере MAX.

По его словам, каждый комитет изучил документ в рамках своих компетенций: парламентарии проверили, как финансируются региональные программы, и оценили, хватает ли средств на исполнение обязательств области.

Еще одним вопросом повестки стал возможный запрет на розничную продажу вейпов. Как отметил Борис Елкин, новые полномочия, предоставленные регионам, позволяют ввести его с 1 марта 2027 года на пять лет, и многие субъекты уже приняли законы.

«Это не просто ограничение торговли, а системная работа по защите здоровья граждан, в первую очередь молодежи», – подчеркнул председатель парламента.

Кроме того, депутаты рассмотрели согласование размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2027 год и поправки в закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа. «Предстоит принять решения, которые касаются каждого жителя региона», – отметил Борис Елкин.