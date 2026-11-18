2920 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю – с 9 по 15 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Больше половины заболевших – дети до 14 лет, на них пришлось 58,5% случаев. В Пскове за указанный период зарегистрировали 1240 случаев.

31 человеку с симптомами ОРВИ за неделю потребовалась госпитализация.

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора продолжают исследовать циркулирующие вирусы: выявляют возбудителей негриппозной этиологии.

Случаев гриппа в Псковской области за неделю не зарегистрировано.