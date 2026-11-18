Обращения на прямую линию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова теперь разбирает искусственный интеллект: житель звонит на 8-800-222-60-32, говорит с виртуальным помощником Ольгой, а дальше разговор анализирует языковая модель. О том, как это устроено, рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, технологии применяют в рамках регионального проекта «ГосGPT», который в Псковской области развивают с 2024 года. Соответствующая система собрана из нескольких нейросетей и собственной платформы обработки обращений – ставка сделана не на одну универсальную модель, а на набор специализированных.

Виталий Рахманов отметил, что смысл данной схемы в том, что сотрудник получает готовую карточку обращения с сутью вопроса, темой и адресами, а не аудиозапись разговора. Это ускоряет передачу вопроса профильным специалистам. Те, кто пишет в чат-бот в мессенджере MAX, проходят тот же анализ, только без распознавания речи.

При этом финальное решение, как классифицировать обращение и куда его направить, принимает человек, уточнил начальник правления. Технологии лишь помогают ориентироваться в потоке информации. Систему дорабатывают каждый день, а с 22:00 до 00:00 по московскому времени она может быть недоступна из-за техработ.