Очередная сессия Законодательного Собрания Псковской области назначена на 25 ноября. Такое решение принял Совет регионального парламента, сообщил председатель областного Заксобрания Борис Елкин в своем канале в мессенджере MAX.

Накануне, 24 ноября, пройдут заседания профильных комитетов, где депутаты детально проработают все документы. В повестку сессии включено больше 20 вопросов.

По словам Бориса Елкин, ключевой из них – проект бюджета Псковской области на 2027 год и плановый период в первом чтении. Данный документ определяет приоритеты развития региона, объемы поддержки муниципалитетов, социальной сферы и реального сектора. «Наша задача – детально обсудить параметры с правительством области и принять взвешенное решение», – подчеркнул спикер.

Кроме того, на 25 ноября перенесли парламентский час, который не состоялся на прошлом заседании. Он посвящен готовности региона к отопительному сезону.

«Зима ошибок не прощает, поэтому парламентский контроль за прохождением отопительного сезона – один из наших приоритетов», – подытожил Борис Елкин.