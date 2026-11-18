Деревня Добручи в Гдовском районе стала местом серьезной аварии: автомобиль BMW вылетел с трассы и врезался в дерево, сообщает канал «Псковская сводка» в MAX.

Инцидент произошел на 132-м км дороги Псков – Гдов – Сланцы. За рулем был 27-летний парень – он ехал один и, по предварительным данным, не справился с управлением. В результате удара водитель получил травмы. Его увезли в больницу.