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Происшествия / Правосудие

Суд в Красногородском районе забрал лесовоз у осужденного за кражу леса

12 ноября 2026 года, 15:30

Прокуратура Красногородского района добилась обвинительного приговора для 44-летнего жителя Пскова, промышлявшего кражами оружия и древесины. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Суд в Красногородском районе забрал лесовоз у осужденного за кражу леса

Фото Андрея Степанова

По версии следствия, в апреле мужчина выкрал из автомобиля приятеля травматический пистолет, который оценили в 55 тысяч рублей. В мае он переключился на лес: по ночам выезжал на лесовозе, оформленном на сожительницу, к неохраняемым складам в Красногородском муниципальном округе и вывозил оттуда древесину. Ущерб от этих набегов превысил 280 тысяч рублей.

Действия фигуранта квалифицировали в рамках части 1 статьи 226 УК РФ (хищение оружия) и пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (крупная кража).

Суд, приняв во внимание позицию гособвинителя и смягчающие обстоятельства, назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Помимо этого, у осужденного конфисковали лесовоз с прицепом, использовавшийся для перевозки похищенного.

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