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Общество

Михаил Ведерников пожелал Дмитрию Ерохину успехов во главе псковского СУ СК

12 ноября 2026 года, 15:03

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Дмитрия Ерохина с назначением на должность руководителя регионального Следственного управления СК России и заявил о готовности поддерживать его. Об этом сообщает ПАИ.

Михаил Ведерников пожелал Дмитрию Ерохину успехов во главе псковского СУ СК

Фото: ПАИ

По мнению Михаила Ведерникова, богатый опыт, компетентность и энергия Дмитрия Ерохина помогут ведомству эффективно решать поставленные задачи. 

«Уверен, что ваш богатый профессиональный опыт, компетентность, энергия станут крепкой основой для эффективной работы, помогут успешно справляться со всеми поставленными задачами», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также отметил работу руководства СК и сотрудников псковского управления, поблагодарив их за принципиальный подход к защите интересов граждан и государства. Глава региона подчеркнул, что правительство Псковской области рассчитывает на конструктивное сотрудничество с новым руководителем.

Добрые слова прозвучали и в адрес Петра Крупени, который возглавлял управление до Дмитрия Ерохина. Губернатор поблагодарил его за работу и пожелал здоровья.

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