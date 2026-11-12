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Общество / Здоровье

Псковский онкодиспансер приглашает на проверку родинок 20 ноября

12 ноября 2026 года, 15:08

Врачи Псковского областного онкологического диспансера проведут день открытых дверей, посвящённый раннему выявлению меланомы и рака кожи. Акция пройдёт 20 ноября с 10:00 до 13:00, сообщили «Псковской правде» в медучреждении.

Псковский онкодиспансер приглашает на проверку родинок 20 ноября

Фото Александра Сидоренко

В этот день, как уточнили в диспансере, врачи-онкологи осмотрят кожные покровы пациентов и проверят их на наличие злокачественных новообразований.

Чтобы попасть на приём, нужно предварительно созвониться по номеру +79118810820. Запись откроется 16 ноября и будет вестись в период с 9:00 до 13:00.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Кроме того, потребуются маска и сменная обувь либо бахилы. Если есть симптомы респираторной инфекции, врачи просят остаться дома. Те, кто уже находится на диспансерном учёте, могут записаться через колл-центр по телефону 290-707.

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