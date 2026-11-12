Псковские школьники взяли золото и серебро «Вызова Первых»

Псковские команды привезли золото и серебро с финала проекта «Вызова Первых» – он проходит в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети». Итогами поделился губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

По его словам, в Сириус приехали 2000 участников из разных регионов страны. В шахматах первенствовали «Псковские барсы», а футболисты средней школы №2 из Дедовичского округа дошли до второго места в мини-футболе.

Михаил Ведерников отметил, что в общем зачёте волю к победе показали «Шелонь» и «Полонская СОШ» из Порховского округа – они дали бой сильным соперникам.

Губернатор выразил признательность тренерам, родителям и региональному отделению «Движения Первых» за то, что подготовили ребят и поддерживали их на пути к результату. «Именно такая сплочённая работа помогает раскрывать потенциал каждого ребёнка. Поздравляем ребят с ярким выступлением! Пусть этот успех станет стартом к новым большим вершинам. Гордимся!» – подытожил Михаил Ведерников.