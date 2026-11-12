Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт / Соревнования

Псковские школьники взяли золото и серебро «Вызова Первых»

12 ноября 2026 года, 14:45

Псковские команды привезли золото и серебро с финала проекта «Вызова Первых» – он проходит в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети». Итогами поделился губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Псковские школьники взяли золото и серебро «Вызова Первых»

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, в Сириус приехали 2000 участников из разных регионов страны. В шахматах первенствовали «Псковские барсы», а футболисты средней школы №2 из Дедовичского округа дошли до второго места в мини-футболе.

Псковские школьники взяли золото и серебро «Вызова Первых»

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

Михаил Ведерников отметил, что в общем зачёте волю к победе показали «Шелонь» и «Полонская СОШ» из Порховского округа – они дали бой сильным соперникам.

Губернатор выразил признательность тренерам, родителям и региональному отделению «Движения Первых» за то, что подготовили ребят и поддерживали их на пути к результату. «Именно такая сплочённая работа помогает раскрывать потенциал каждого ребёнка. Поздравляем ребят с ярким выступлением! Пусть этот успех станет стартом к новым большим вершинам. Гордимся!» – подытожил Михаил Ведерников.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Приставы Псковской области приостановили водительские права у 618 должников
Жительница Донского района получила 8 лет колонии за убийство приятеля и нападение на полицейского
Отель, спа и рынок: в Пушкинских Горах хотят реализовать новый туристический проект
СФР отправил в санатории почти 600 псковских льготников
Пскович отправится в колонию за попытку передать взятку от военного
В Псковской области подвели итоги проекта «Код помощи» по обучению первой помощи
В Печорах будут судить сотрудницу больницы за фиктивное трудоустройство родни
В Псковской области нашли 4 тысячи гектаров заросших сельхозземель
СМИ: бомбу под автомобилем полковника в Петербурге заложил уроженец Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Женский ход

Спорт / Соревнования
24 июля 17:03

Женский ход

Псковичка бросила вызов 12 мужчинам на турнире по нардам

Все об эстафете «Псковской правды – 2026»

Спорт
24 апреля 08:37

Все об эстафете «Псковской правды – 2026»

Ответы на главные вопросы

По высшему разряду

Спорт / Визит
17 марта 16:52

По высшему разряду

Всемирно известные олимпийцы показали псковичам путь к рекордам