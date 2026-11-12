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Общество

В ПсковГУ наградили авторов лучших рисунков по мотивам сказок

12 ноября 2026 года, 12:15

Подведены итоги творческого состязания «Живая сказка», которое проходило в Псковском государственном университете среди иллюстраторов и художников. Жюри призналось: определить фаворитов оказалось сложно, ведь ни одна работа не оставила их равнодушными. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе вуза.

В ПсковГУ наградили авторов лучших рисунков по мотивам сказок

Фото пресс-службы ПсковГУ

Победителями конкурса стали 10 обучающихся: Дарья Белоусова и Валерия Серегина из Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова, а также Ольга Дашкевич, Варвара Серебрянникова, Екатерина Сорокина и Вита Старцева из Колледжа ПсковГУ. В число лучших вошли Олеся Лыткина из Центра образования Опочецкого района (школа №4), Милана Приказчикова из МБОУ ЦО ППК, Арина Сысоева из ПсковГУ и Арина Чибисова из Детской школы искусств города Пустошки. Их работы, наряду с иллюстрациями к «Серебряному копытцу», «Мельнику и чёрту» и «Трём арбузным семечкам», оцифруют и используют для дизайна открыток, которые подарят детям.

«Сказка объединяет нас и является мостиком между разными культурами. Несмотря на разные языки и традиции, в сказках остаётся главное: нравственная база, которая формирует нашу гражданскую идентичность. Счастливыми являются творческие люди, которые, прочитав сказку, могут передать свои эмоции, настроение в рисунке или иллюстрации к сказке. Через творчество мы открываем друг друга», – подчеркнула директор библиотеки и куратор проекта Лариса Стрикунова.

Увидеть творения победителей и остальных конкурсантов можно будет на экспозиции «Живая сказка». Вернисаж намечен на пятницу, 13 ноября, начало – в 16:00. Мероприятие пройдет в Точке кипения Псковского государственного университета.

Сам проект «В гостях у своих: живые сказки» стал одним из семи начинаний ПсковГУ, получивших поддержку по гранту Росмолодёжи «вМесте». Его цель – сблизить молодых людей из разных культур через народные сюжеты и обычаи.

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