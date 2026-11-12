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Общество

Надежда Васильева: Поддержка бойцов СВО требует слаженной работы всех ведомств

12 ноября 2026 года, 12:45

Руководитель псковского филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева приняла участие в заседании межведомственной комиссии, где решали, как организовать социальную поддержку участников СВО и их близких. Встречу провела первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Итогами Надежда Васильева поделилась на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Надежда Васильева: Поддержка бойцов СВО требует слаженной работы всех ведомств

Фото из соцсетей Надежды Васильевой

Один из вопросов касался медпомощи ветеранам. Члены комиссии разбирались, как наладить диспансеризацию, сделать услуги доступнее и точнее оценивать их качество.

По её словам, ещё одна тема – психологическое состояние детей, чьи родители погибли или пропали без вести на спецоперации. Как отметила Надежды Васильевой, семьи должны получать квалифицированную психологическую и психотерапевтическую помощь без задержек. К этой работе подключён и региональный филиал фонда.

Также на заседании рассмотрели, какие перспективы открываются для ветеранов с инвалидностью: речь шла о пересмотре медицинских требований к вождению автомобиля и о создании условий для трудоустройства, уточнила парламентарий

Руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» подчеркнула, что помогать защитникам нельзя отдельными мерами или силами одного ведомства. Нужна согласованная работа всех структур, персональный подход и, главное, реальное решение проблем. «За каждым вопросом – конкретные люди, их семьи, здоровье, будущее и возможность вернуться к полноценной жизни», – подытожила она.

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