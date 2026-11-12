Депутаты Заксобрания поучаствовали в окружных сессиях

В Пушкиногорском округе прошла четырнадцатая сессия местного Собрания депутатов. В ней участвовали региональные парламентарии Дмитрий Быстров и Михаил Каратыш, а также глава муниципалитета Оксана Филиппова. Об этом «Псковской правде» сообщили в Законодательном Собрании Псковской области.
Фото Законодательного Собрания Псковской области
Главными пунктами повестки стали организация бюджетного процесса и дорожная инфраструктура. Депутаты утвердили соответствующее Положение, а также постановили создать муниципальный дорожный фонд.
«От того, насколько грамотно выстроен бюджетный процесс, зависит решение многих повседневных задач муниципалитета. Создание дорожного фонда — важный шаг к системной работе по ремонту и содержанию дорог. Необходимо, чтобы бюджетные средства расходовались прозрачно и приносили конкретную пользу жителям», – прокомментировал Дмитрий Быстров. Помимо этого, местный Устав претерпел изменения, а у Пушкиногорского округа появились официальные герб и флаг.
«Герб и флаг – это не просто официальные символы. В них отражаются история, традиции и уникальность территории. Они помогают сохранить связь поколений, формируют чувство общности и гордости за свою малую родину. Важно, чтобы жители, особенно молодёжь, знали и ценили символы родного края», – отметил Михаил Каратыш.
Фото Законодательного Собрания Псковской области
Тем временем в Себежском муниципальном округе на двенадцатой сессии работала парламентарий Дарья Козьякова. Один из вопросов касался нехватки педагога: в местной средней школе, в частности, некому вести математику в 8-х и 9-х классах.
«Ситуация требует незамедлительного решения. Сегодня в школе нет учителя математики для двух выпускных классов, и это создаёт серьёзный риск для получения ребятами полноценного образования и аттестатов. Администрация школы уже предприняла все возможные меры, но без дополнительной поддержки проблему не решить. Я намерена обратиться в региональное министерство образования, чтобы совместно найти выход из сложившейся ситуации», – подчеркнула Дарья Козьякова.
В Заксобрании подчеркнули, что такие выезды помогают поддерживать контакт с муниципалитетами, оперативно выявлять болевые точки и сообща искать решения.