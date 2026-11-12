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Происшествия / ДТП

В Великолукском районе водитель «Лады» вылетел в кювет и скрылся с места

12 ноября 2026 года, 14:15

В Великолукском районе водитель «Лады» вылетел в кювет и скрылся с места. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в национальном мессенджере МАХ.

В Великолукском районе водитель «Лады» вылетел в кювет и скрылся с места

Фото из канала «Псковская сводка» в МАХ

Проезжая деревню Спириденки водитель Lada 2113 не справился с управлением, из-за чего транспортное средство вылетело в кювет. Пострадала 18-летняя девушка, которая в момент находилась ДТП на пассажирском кресле. Сам водитель с места скрылся.

Прибывшая бригада скорой помощи доставила пострадавшую в медучреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и спасатели ПСО.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

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