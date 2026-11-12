В Великолукском районе водитель «Лады» вылетел в кювет и скрылся с места. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в национальном мессенджере МАХ.

Проезжая деревню Спириденки водитель Lada 2113 не справился с управлением, из-за чего транспортное средство вылетело в кювет. Пострадала 18-летняя девушка, которая в момент находилась ДТП на пассажирском кресле. Сам водитель с места скрылся.

Прибывшая бригада скорой помощи доставила пострадавшую в медучреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и спасатели ПСО.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.