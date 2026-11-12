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Политика / Власть

Александр Козловский стал заместителем главы комитета по финансовому рынку Госдумы РФ

12 ноября 2026 года, 13:00

Александр Козловский, представляющий Псковскую область в Государственной Думе России, занял пост заместителя председателя комитета по финансовому рынку. О новом направлении работы депутат рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», поблагодарив коллег за оказанное доверие.

Александр Козловский стал заместителем главы комитета по финансовому рынку Госдумы РФ

Фото из соцсетей Александра Козловского

Парламентарий назвал финансовую сферу одновременно новой и крайне ответственной для себя: от неё зависят и благополучие миллионов россиян, и экономика страны в целом. Среди задач Александр Козловский выделил защиту клиентов финансовых организаций, повышение удобства и надёжности инструментов, а также поддержку бизнеса и промышленности.

По его словам, в комитете команду партии «Единая Россия» возглавляет первый заместитель председателя Геннадий Букаев, имеющий за плечами большой опыт государственной службы. На прошедшем заседании депутаты обсуждали, как укрепить страхование банковских вкладов, усовершенствовать процедуру банкротства финансовых организаций и расширить поддержку отечественной промышленности.

Ключевой темой стал законопроект о закрытом паевом инвестиционном фонде для финансирования промышленных предприятий. В механизме могут участвовать ВЭБ.РФ и Российский фонд технологического развития, а также частные инвесторы. Александр Козловский, в свою очередь, считает, что это даст производителям дополнительный источник средств. Однако госвложения должны приносить отдачу, помогая модернизировать производства и внедрять новые технологии.

К соответствующему законопроекту у комитета есть замечания, которые предлагается снять при подготовке ко второму чтению. В частности, депутаты настаивают на прозрачном управлении средствами и надёжной защите инвесторов.

Всего в портфеле комитета свыше 60 законопроектов. В осеннюю сессию в приоритете – права потребителей финансовых услуг, урегулирование долгов граждан перед несколькими кредиторами и создание единого реестра участников рынка. Ещё одна цель – сделать фондовый рынок прозрачнее, чтобы он наравне с банковскими кредитами служил источником инвестиций для российских предприятий.

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