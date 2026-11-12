Вандалы украли макеты лосей с дорог под Псковом и в Гдовском направлении

Фигуры лосей, которые предупреждали о возможном выходе зверей на дорогу, пропали с Северного обхода Пскова и трассы Псков – Гдов – Сланцы, сообщили «Псковской правде» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Макеты установил «Псковавтодор» в качестве профилактической меры – чтобы уменьшить количество аварий с участием животных. Точки для них подбирали, опираясь на данные о дорожно-транспортных происшествия на конкретных отрезках.

В профильном министерстве обратили внимание на то, что такая практика оправдала себя в других субъектах: к примеру, в Ярославской и Новгородской областях световозвращающие лоси стоят на путях миграции животных и действительно помогают водителям вовремя заметить опасность и снизить число происшествий.