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Происшествия / Преступление

Вандалы украли макеты лосей с дорог под Псковом и в Гдовском направлении

12 ноября 2026 года, 14:30

Фигуры лосей, которые предупреждали о возможном выходе зверей на дорогу, пропали с Северного обхода Пскова и трассы Псков – Гдов – Сланцы, сообщили «Псковской правде» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Вандалы украли макеты лосей с дорог под Псковом и в Гдовском направлении

Фото министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Макеты установил «Псковавтодор» в качестве профилактической меры – чтобы уменьшить количество аварий с участием животных. Точки для них подбирали, опираясь на данные о дорожно-транспортных происшествия на конкретных отрезках.

В профильном министерстве обратили внимание на то, что такая практика оправдала себя в других субъектах: к примеру, в Ярославской и Новгородской областях световозвращающие лоси стоят на путях миграции животных и действительно помогают водителям вовремя заметить опасность и снизить число происшествий.

Вандалы украли макеты лосей с дорог под Псковом и в Гдовском направлении

Фото министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Однако обе фигуры неизвестные спилили, разобрали и унесли.

За кражу или порчу чужого имущества законодательство РФ предусматривает административную или уголовную ответственность. В министерстве в том числе попросили бережно относиться к элементам, которые создаются ради спасения жизней, и уважать работу специалистов, ведь безопасность на дорогах – дело общее.

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