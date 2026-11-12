Следственное управление СК по Псковской области возглавил Дмитрий Ерохин

У СУ СК России по Псковской области новый руководитель – им стал Дмитрий Ерохин. Представление состоялось 12 ноября, сообщает Псковское агентство информации. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал на пятилетний срок.

Дмитрий Ерохин родился в 1984 году. Юридическое образование получил в Российской правовой академии Министерства юстиции РФ, которую окончил в 2006-м году.

В правоохранительные органы Дмитрий Ерохин пришел в 2007 году – начинал следователем в прокуратуре Думиничского района. Уже осенью того же года перешел в органы СК при прокуратуре РФ. Там он работал следователем, старшим следователем и следователем по особо важным делам в отделе по Калуге, а также был заместителем руководителя Дзержинского и Козельского межрайонных отделов.

В январе 2011 года Дмитрий Ерохин продолжил службу в Следственном комитете России, а с апреля возглавил Козельский межрайонный следственный отдел. Спустя три года он перебрался в центральный аппарат ведомства – в Главное управление процессуального контроля. Предшественник Дмитрия Ерохина, генерал-майор юстиции Пётр Крупеня, руководил управлением с 6 ноября 2018 года.

«Хочу поблагодарить за оказанное мне доверие. Для меня возглавить Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области – это большая ответственность, новый шаг в службе и этап в карьере. Я обязуюсь приложить все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие и работать на благо жителей региона», – отметил Дмитрий Ерохин.

Он также выразил надежду на конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами, государственной властью, надзорными службами и судебной системой. Приоритетом, по словам Дмитрия Ерохина, станут оперативность и качество расследования уголовных дел. «Каждый человек, кто обратится в суд, должен быть уверен, что в его проблеме разберутся и помогут», – подчеркнул он.