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Общество

Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за преображение Пскова к лету

12 ноября 2026 года, 12:00

Итоги конкурса «Лучшее летнее оформление-2026», прошедшего в рамках проекта «Псковские каникулы», прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он написал в своём канале в мессенджере MAX.

Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за преображение Пскова к лету

Фото: скрин видео из канала Михаила Ведерникова в МАХ

Глава региона выразил признательность всем, кто поддержал концепцию брендбука и участвовал в оформлении фасадов, витрин и входных групп.

Единая творческая идея объединила предпринимателей, социальные учреждения и активных жителей, и в результате областной центр, по словам Михаила Ведерникова, наполнился особой атмосферой и стал радовать горожан и туристов.

Губернатор отдельно отметил сильнейших в номинациях. Среди организаций торговли, сервиса и услуг лучшей признана творческая мастерская «По Душе», в гостиничном и ресторанном бизнесе – кафе «АнтрактЪ». Победу среди социальных объектов одержал Естественно-математический лицей №20, а в номинации «Народная инициатива» отличилась Ольга Перог. Михаил Ведерников поблагодарил участников конкурса за то, что Псков становится красивее, уютнее и гостеприимнее.

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