Михаил Ведерников: Число преступлений в Псковской области снизилось почти на 10%

За девять месяцев 2026 года число преступлений в Псковской области снизилось почти на 10%, а количество тяжких и особо тяжких – сократилось на треть. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на мероприятии в честь Дня сотрудника органов внутренних дел, сообщили «Псковской правде» в правительстве региона.



По его словам, благодаря работе полиции оперативная обстановка в Псковской области остается под контролем. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число киберпреступлений стало меньше на 28%, а мошенничеств – на 17%. Жители региона все реже становятся жертвами аферистов, а общая работа в сфере профилактики приносит свои плоды, обратил свое внимание Михаил Ведерников. Кроме того, при участии сотрудников Министерства внутренних дел России с начала года более 3 тысяч мероприятий прошли безопасно и без нарушений общественного порядка. Отдельно губернатор подчеркнул, что правительство Псковской области помогает в развитии системы «Безопасный город». На сегодняшний день в ней уже работают 1 тысяча 42 камеры, с помощью которых за девять месяцев раскрыто 74 преступления.



Решается и вопрос модернизации рабочих мест участковых в муниципалитетах. В ходе торжества губернатор вручил сотрудникам регионального Управления МВД государственные и региональные награды. За заслуги в поддержании законности и правопорядка медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден начальник межмуниципального отдела МВД России «Печорский» полковник полиции Артем Остапенко. Лучшие специалисты также были отмечены Почетной грамотой губернатора и Благодарственным письмом правительства региона.



Начальник Управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников поздравил сотрудников с профессиональным праздником, назвав профессию полицейского одной из самых трудных и благородных. По его словам, стражи порядка охраняют общественный порядок и безопасность, обеспечивают защиту и спокойствие граждан, ведут борьбу с преступностью и стоят на защите национальных интересов государства. Службу в полиции на Псковской земле Овсянников назвал особой ответственностью: регион – форпост на западных рубежах России, и от профессионализма, выдержки и принципиальности сотрудников напрямую зависят безопасность жителей и стабильная обстановка на государственной границе. «Сегодня в условиях новых вызовов и угроз вы достойно продолжаете традиции старших поколений», – отметил он и поблагодарил правительство и губернатора Михаила Ведерникова за плодотворное сотрудничество в решении госзадач. В рамках мероприятия Алексей Овсянников вручил сотрудникам Управления Министерства внутренних дел по Псковской области ведомственные награды.