Псковский педиатр завоевала серебро чемпионата России по практической стрельбе

В составе команды Федерации практической стрельбы Псковской области врач-педиатр достойно представила регион на состязаниях. Примечательно, что в повседневной жизни Мария Егорова заведует вторым педиатрическим отделением больницы.

Соревнования собрали более 300 сильнейших спортсменов со всей страны.

Всего спортсмены Псковской области привезли с турнира девять медалей.

В Детской областной больнице поздравили всю региональную сборную с блестящим результатом и пожелали спортсменам новых побед и покорения новых высот.