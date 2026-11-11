Псковский педиатр завоевала серебро чемпионата России по практической стрельбе

Врач-педиатр из Пскова Мария Егорова стала серебряным призером чемпионата России по практической стрельбе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Детской областной клинической больницы Псковской области.
Врач-педиатр из Пскова Мария Егорова стала серебряным призером чемпионата России по практической стрельбе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Детской областной клинической больницы Псковской области.
Соревнования собрали более 300 сильнейших спортсменов со всей страны.
В составе команды Федерации практической стрельбы Псковской области врач-педиатр достойно представила регион на состязаниях. Примечательно, что в повседневной жизни Мария Егорова заведует вторым педиатрическим отделением больницы.
Всего спортсмены Псковской области привезли с турнира девять медалей.
В Детской областной больнице поздравили всю региональную сборную с блестящим результатом и пожелали спортсменам новых побед и покорения новых высот.