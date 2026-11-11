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Общество

Псковский педиатр завоевала серебро чемпионата России по практической стрельбе

11 ноября 2026 года, 11:06

Врач-педиатр из Пскова Мария Егорова стала серебряным призером чемпионата России по практической стрельбе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Детской областной клинической больницы Псковской области.

Псковский педиатр завоевала серебро чемпионата России по практической стрельбе

Фото Псковской детской областной больницы
Псковский педиатр завоевала серебро чемпионата России по практической стрельбе

Фото Псковской детской областной больницы

Соревнования собрали более 300 сильнейших спортсменов со всей страны.

В составе команды Федерации практической стрельбы Псковской области врач-педиатр достойно представила регион на состязаниях. Примечательно, что в повседневной жизни Мария Егорова заведует вторым педиатрическим отделением больницы.

Псковский педиатр завоевала серебро чемпионата России по практической стрельбе

Фото Псковской детской областной больницы

Всего спортсмены Псковской области привезли с турнира девять медалей.

В Детской областной больнице поздравили всю региональную сборную с блестящим результатом и пожелали спортсменам новых побед и покорения новых высот.

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