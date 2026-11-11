В Печорах пройдет зимняя мастерская «Истоки» для молодёжи

С 18 по 22 декабря в Печорах, на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, состоится Зимняя мастерская «Истоки», сообщили «Псковской правде» в министерстве молодежной политики Псковской области.

К участию в зимней мастерской «Истоки» приглашают молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, которые интересуются медиа, дизайном, изобразительным искусством или журналистикой, а также победителей творческих конкурсов.

За пять дней участники пройдут цикл создания медиа- и маркетингового продукта – от первой идеи до финального результата. Работая в командах, они подготовят журнал, серию тематических подкастов и концепцию фирменной продукции.

Программа включает шесть блоков. Деловая часть – это встречи, дискуссии, мастер-классы и тренинги с приглашенными федеральными экспертами. Проектная работа будет строиться на креативных сессиях и поддержке наставников. Также ребят ждут духовные беседы, командообразование, экскурсии и творческие активности.

Кроме того, участники зимней мастерской выполнят общественно полезные работы на территории Псково-Печерского монастыря и в социальных учреждениях.

Заявки принимаются до 23 ноября на платформе «Молодежь России». Организатором выступает «Роспатриотцентр» в рамках Молодежного историко-культурного форума «Истоки», который проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.