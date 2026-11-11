Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

В Дедовичской больнице заработал лифт для пациентов с инвалидностью

11 ноября 2026 года, 12:00

В Дедовичском филиале Порховской больницы начал работать новый лифт. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

В Дедовичской больнице заработал лифт для пациентов с инвалидностью

Фото министерства здравоохранения Псковской области

Лифт позволит пациентам с ограниченными возможностями здоровья комфортно подниматься на второй и третий этажи, где ведут прием специалисты поликлиники.

Установить подъемник удалось благодаря программе «Доступная среда».

Напомним, ранее в Пскове привели в порядок парковку у областной клинической больницы. Подрядчик обновил около пяти тысяч квадратных метров асфальта. Работы велись по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова совместно с региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове взыскали более 214 тысяч рублей с получательницы средств мошенников
Археологи: Все находки из раскопов Пскова передают в музей
В Пскове наградили победителей конкурса «Лучшее летнее оформление-2026»
Жителя Печор будут судить за смертельный удар в ходе ссоры
Костяную подвеску с равноконечным крестом впервые нашли в Пскове
Социальный фонд России по Псковской области советует не тянуть с проверкой документов к пенсии
В Пскове нашли крест, которому нет аналогов в России
«Оливковая роща» Бакста из Пскова представлена в Третьяковской галерее
Из Псковской области за границу увезли 146 домашних животных

Комментарии

Авторизация
No comments
Ноябрь в мишуре

Общество
10 ноября 15:18

Ноябрь в мишуре

Чувствуют ли псковичи приближение Нового года

Интересное и важное

Общество
9 ноября 13:26

Интересное и важное

Топ публикаций «Псковской правды» по версии читателей
Несладкая жизнь

Общество / Здоровье
9 ноября 10:02

Несладкая жизнь

Специалист – о мифах, симптомах и жизни с диабетом