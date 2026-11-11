В Дедовичской больнице заработал лифт для пациентов с инвалидностью

В Дедовичском филиале Порховской больницы начал работать новый лифт. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Лифт позволит пациентам с ограниченными возможностями здоровья комфортно подниматься на второй и третий этажи, где ведут прием специалисты поликлиники.

Установить подъемник удалось благодаря программе «Доступная среда».

Напомним, ранее в Пскове привели в порядок парковку у областной клинической больницы. Подрядчик обновил около пяти тысяч квадратных метров асфальта. Работы велись по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова совместно с региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства.