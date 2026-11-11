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Общество

13-летняя псковичка стала призером конкурса «Памяти героев верны!»

11 ноября 2026 года, 10:08

13-летняя Ульяна Нестерова из Пскова вошла в число призеров Всероссийского патриотического конкурса творческих работ «Памяти героев верны!». Об этом сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» в Псковской области.

13-летняя псковичка стала призером конкурса «Памяти героев верны!»

Фото пресс-службы филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области

Церемония награждения победителей четвертого сезона конкурса прошла в Музее Победы в Москве. Стихотворение Ульяны Нестеровой заняло третье место в номинации, посвященной участникам специальной военной операции, их семьям и событиям СВО. Юная поэтесса выступала в возрастной категории от 7 до 13 лет.

В этом году свои работы на творческий конкурс «Памяти героев верны!» представили жители России от 7 до 91 года. Состязание проходило в девяти номинациях – от эссе и рассказов до авторских стихотворений, песен, фотографий и рисунков.

Торжественное мероприятие в Москве объединило 90 авторов лучших работ из разных регионов, ветеранов боевых действий и членов семей защитников Отечества.

В псковском филиале фонда «Защитники Отечества» поздравили Ульяну Нестерову с заслуженной наградой. Там отметили, что творчество юной землячки – пример того, как через поэзию можно выразить уважение защитникам Отечества и сохранить память об их подвигах. Девочке пожелали вдохновения и новых творческих успехов.

За четыре года проект объединил более 12 тысяч человек со всей России. Лучшие произведения ежегодно публикуются в электронных сборниках на сайте фонда.

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