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Общество / Здоровье

Кардиохирурги рекомендовали нескольким юным псковичам с пороками сердца лечение в федеральной клинике

11 ноября 2026 года, 09:45

Юным жителям Псковской области с врожденными пороками сердца предложили госпитализацию в федеральный центр. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной Детской областной клинической больницы.

Кардиохирурги рекомендовали нескольким юным псковичам с пороками сердца лечение в федеральной клинике

Фото: ПАИ

Такое решение приняли по итогам совместного осмотра, который прошел 9 ноября в Консультативно-диагностическом центре медицинского учреждения. На прием к врачам привезли детей как из Пскова, так и из муниципалитетов Псковской области.

Оценить состояние пациентов и эффективность уже проведенных операций приехали столичные эксперты: кардиохирург Андрей Нохрин и детский кардиолог Ольга Чупаева из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Вместе с главным внештатным специалистом Псковской области Полиной Солонович они выработали дальнейшую тактику ведения каждого случая.

В результате нескольким детям решили рекомендовать направить в федеральную клинику. Там они смогут пройти углубленное обследование и получить необходимое оперативное лечение. В больнице подчеркнули, что подобное сотрудничество позволяет детям из региона получать экспертную помощь самого высокого уровня.

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