В Великих Луках арестовали мужчину за смертельное избиение знакомого

37-летнему жителю Великих Лук предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Согласно версии следствия, трагедия произошла 30 октября в одной из городских квартир. В тот вечер обвиняемый и его знакомый распивали спиртные напитки, когда между ними вспыхнул конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес оппоненту множественные удары руками и ногами, в том числе по голове.

Полученная черепно-мозговая травма оказалась смертельной.

Тело погибшего обнаружили 1 ноября возле одного из городских автосервисов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу. Следователи проводят мероприятия для сбора и закрепления доказательств.