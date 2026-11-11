Секретарь облизбиркома Псковской области получил почетное звание

Документ опубликован на официальном портале правовой информации 9 ноября.

В указе отмечается, что высокое звание Сергею Ковальчуку было присвоено за заслуги в развитии избирательной системы страны и многолетнюю добросовестную работу.

Всего этим же указом президента государственные награды, почетные звания и благодарности получили десятки специалистов из разных регионов России – от врачей и учителей до работников сельского хозяйства и промышленности.