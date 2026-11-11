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Общество

Секретарь облизбиркома Псковской области получил почетное звание

11 ноября 2026 года, 09:02

Секретарю Избирательной комиссии Псковской области Сергею Ковальчуку присвоено почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Секретарь облизбиркома Псковской области получил почетное звание

Фото Избирательной комиссии Псковской области

Документ опубликован на официальном портале правовой информации 9 ноября.

В указе отмечается, что высокое звание Сергею Ковальчуку было присвоено за заслуги в развитии избирательной системы страны и многолетнюю добросовестную работу.

Всего этим же указом президента государственные награды, почетные звания и благодарности получили десятки специалистов из разных регионов России – от врачей и учителей до работников сельского хозяйства и промышленности.

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