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Происшествия

Более десяти вражеских БПЛА сбили в небе Псковской области за сутки

11 ноября 2026 года, 09:40

Более десяти вражеских БПЛА сбили в небе Псковской области за прошедшие сутки. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

Более десяти вражеских БПЛА сбили в небе Псковской области за сутки

Фото Андрея Степанова

Глава региона призвал граждан быть осторожными и внимательными.

«Не приближайтесь к обломкам», – напомнил Михаил Ведерников.

Отдельно он отметил, что при обнаружении БПЛА или их фрагментов, наблюдении падения беспилотных летательных аппаратов нужно незамедлительно сообщить максимально подробную информацию по телефонам «112» либо 8 (8112) 72-52-00.

«Берегите себя», – подытожил губернатор.

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