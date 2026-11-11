Более десяти вражеских БПЛА сбили в небе Псковской области за сутки

Более десяти вражеских БПЛА сбили в небе Псковской области за прошедшие сутки. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.
Более десяти вражеских БПЛА сбили в небе Псковской области за прошедшие сутки. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.
Глава региона призвал граждан быть осторожными и внимательными.
«Не приближайтесь к обломкам», – напомнил Михаил Ведерников.
Отдельно он отметил, что при обнаружении БПЛА или их фрагментов, наблюдении падения беспилотных летательных аппаратов нужно незамедлительно сообщить максимально подробную информацию по телефонам «112» либо 8 (8112) 72-52-00.
«Берегите себя», – подытожил губернатор.