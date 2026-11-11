25 студентов из Абхазии приехали в Псковскую область

В Псковскую область прибыли 25 студентов из Республики Абхазия. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в национальном мессенджере MAX.

По его словам, все ребята стали победителями конкурса «Псковская область. Колыбель Православия». Для них подготовили пятидневное путешествие по региону.

Михаил Ведерников отметил, что гости уже успели побывать на обзорной экскурсии по Пскову, а также посетить мастер-классы в Кремле и Снетогорском монастыре. Впереди у гостей довольно насыщенная программа: поездка в усадьбы «Михайловское» и «Тригорское», экскурсия по Святогорскому монастырю, а также знакомство с культурой сето в Печорском районе и мастер-класс по приготовлению сыра.