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Общество

25 студентов из Абхазии приехали в Псковскую область

11 ноября 2026 года, 09:15

В Псковскую область прибыли 25 студентов из Республики Абхазия. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в национальном мессенджере MAX.

25 студентов из Абхазии приехали в Псковскую область

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, все ребята стали победителями конкурса «Псковская область. Колыбель Православия». Для них подготовили пятидневное путешествие по региону.

Михаил Ведерников отметил, что гости уже успели побывать на обзорной экскурсии по Пскову, а также посетить мастер-классы в Кремле и Снетогорском монастыре. Впереди у гостей довольно насыщенная программа: поездка в усадьбы «Михайловское» и «Тригорское», экскурсия по Святогорскому монастырю, а также знакомство с культурой сето в Печорском районе и мастер-класс по приготовлению сыра.

25 студентов из Абхазии приехали в Псковскую область

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

Глава региона подчеркнул, что важно показать главные достопримечательности и познакомить гостей с культурой, историей и традициями региона. 

Ребята должны увезти домой яркие впечатления и самые теплые воспоминания.

25 студентов из Абхазии приехали в Псковскую область

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

Конкурс реализует Центр молодежи и общественных инициатив в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» нацпроекта «Молодежь и дети».

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