Псковской области списали еще 1,16 млрд рублей бюджетных кредитов

Псковской области списали очередную часть задолженности по бюджетным кредитам – 1,163 млрд рублей. Соответствующее решение приняло правительство России. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

Как отметил глава региона, за последние годы общая сумма списанных долгов превысила 7,48 млрд рублей. Еще 4,28 млрд рублей могут списать в следующем году.

По словам Михаила Ведерникова, это заметно снижает долговую нагрузку на региональный бюджет.

«Благодарю нашего президента и правительство Российской Федерации за доверие, поддержку и новые возможности для развития региона!» – написал губернатор.