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Политика / Финансы

Псковской области списали еще 1,16 млрд рублей бюджетных кредитов

10 ноября 2026 года, 09:05

Псковской области списали очередную часть задолженности по бюджетным кредитам – 1,163 млрд рублей. Соответствующее решение приняло правительство России. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

Псковской области списали еще 1,16 млрд рублей бюджетных кредитов

Фото Дарьи Хватковой

Как отметил глава региона, за последние годы общая сумма списанных долгов превысила 7,48 млрд рублей. Еще 4,28 млрд рублей могут списать в следующем году.

По словам Михаила Ведерникова, это заметно снижает долговую нагрузку на региональный бюджет. 

«Благодарю нашего президента и правительство Российской Федерации за доверие, поддержку и новые возможности для развития региона!» – написал губернатор.

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